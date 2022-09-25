على الرغم من التحذيرات، تجمعت حشود من الحسيديم يرتدون ملابس سوداء تقليدية في أومان للاحتفال في الشوارع

أكد مسؤولون اليوم الأحد، أن عشرات الآلاف من يهود حركة الحسيديم تجمعوا في مدينة أومان الأوكرانية لأداء فريضة الحج "روش هشانا"، على الرغم من استمرار الحرب التي تشنها روسيا، وتحذيرات السفر الإسرائيلية، ونداءات المسؤولين الأوكرانيين.

وعلى الرغم من التحذيرات، تجمعت حشود من الحسيديم يرتدون ملابس سوداء تقليدية في أومان للاحتفال في الشوارع برأس السنة العبرية هذا العام الذي يصادف الفترة ما بين 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول.

غالبًا ما يستشهد الحجاج بنص ديني من الحاخام ناخمان، مؤسس الحركة الأرثوذكسية المتشددة الذي توفي في المدينة عام 1810 ، والذي وعد فيه بأنه "سينقذ (المصلين) من الجحيم" إذا جاءوا لزيارة قبره في "روش هشانا".

وأقامت الشرطة محيطًا واسعًا للوصول إلى المنطقة المحيطة بالمقبرة، وفحصت بطاقات الهوية ولم تسمح إلا للسكان بالمرور والحسيديم.

ورغم كل هذه القيود كان قبر الحاخام ناخمان اليوم الأحد، يعج بالاحتفالات، ومنع بيع المشروبات الكحولية والألعاب النارية والمفرقعات النارية.

وقالت منظمة الجالية اليهودية الموحدة في أوكرانيا غير الحكومية إن أكثر من 23 ألف حاج وصلوا إلى أومان، المدينة التي تعرضت عدة مرات للضربات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي.