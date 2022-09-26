روسيا: 6 قتلى وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو وصور للحظة اقتحام مطلق النار للمدرسة، ولحظة انتحاره.

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين من بينهم أطفال وحارس أمن، في إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، موضحة أن مُطلق النار انتحر.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة "تاس" نقلا عن الشرطة المحلية أن مسلحا فتح النار يوم الإثنين على مدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، ولم تعرف دوافعه حتى الآن.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو وصور للحظة اقتحام مطلق النار للمدرسة، ولحظة انتحاره.