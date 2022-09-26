الرئيس الأوكراني : "لا أعتقد أن بوتين يخادع بشأن التهديدات النووية"

أضاف "يمكن اعتبار الضربات الروسية لمحطتين نوويتين أوكرانيتين أو بالقرب منهما استخداما عصريا للأسلحة النووية"

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أنه لا يعتقد أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، خادع عندما قال إن موسكو ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، لشبكة "سي.بي.إس نيوز"، "انظروا، ربما كان الأمر بالأمس خدعة، الآن، يمكن أن يكون حقيقة"، وأضاف "يمكن اعتبار الضربات الروسية لمحطتين نوويتين أوكرانيتين أو بالقرب منهما استخداما عصريا للأسلحة النووية أو ابتزازا نوويا"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكان الرئيس الروسي، قد أكد في خطابه الأسبوع الماضي، أن "بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبها إذا تعرضت وحدة أراضيها للتهديد".

وتتهم كييف موسكو بقصف متكرر لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا التي احتلتها روسيا خلال الحرب قبل أن تشن أيضا هجوما صاروخيا بالقرب من محطة بيفدينوكراينسكا النووية، فيما تنفي موسكو قصف محطة زابوريجيا، وتحمل كييف المسؤولية عن ذلك.

ووسط توترات المشهد، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي عن تعبئة جزئية للروس في سن القتال، والتي ستشهد نشر 300 ألف جندي احتياطي في أوكرانيا، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع.