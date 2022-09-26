سوريا تعلن دعمها للحرب الأوكرانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

"نحن واثقون أن الاتحاد الروسي اليوم لا يدافع عن نفسه فقط إنما عن العالم وعن مبادىء العدل والإنسانية

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمام المنظمة الأممية "تعيد بلادي سوريا التأكيد على موقفها من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وعلى تأييد حق الاتحاد الروسي في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه القومي ردا على السياسات الغربية العدوانية".

وأضاف "نحن واثقون أن الاتحاد الروسي اليوم لا يدافع عن نفسه فقط إنما عن العالم وعن مبادىء العدل والإنسانية وعن حقنا جميعا في عالم يرفض منطق الهيمنة والقطبية الواحدة".

وكانت سوريا قد أعلنت في السابق موقفها الداعم للجمهوريات المنشقة المدعومة من موسكو في شرق أوكرانيا، كما عرضت إرسال قوات للقتال إلى جانب قوات موسكو.

وقدمت روسيا دعما عسكريا واسع النطاق للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2015، حسم نهاية الحرب لصالح الأخير حيث تمكن الأسد من استعادة معظم مناطق البلاد من أيدي المعارضة ومقاتلي تنظيم داعش الإرهابي بعد معارك طاحنة غيرت وجه البلاد.

ودعت الصين والهند إلى الحوار لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أشاد الكولونيل عبد الله مايغا رئيس الوزراء الانتقالي في مالي بتعاون بلاده "النموذجي والمثمر" مع روسيا. وتنشر مجموعة "فاغنر" الروسية الأمنية قوات تابعة لها في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، على الرغم من التحذيرات الغربية بشأن سجل المجموعة في مجال حقوق الإنسان.