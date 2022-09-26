هنغاريا ستستفتي مواطنيها حول عقوبات الاتحاد الاوروبي على روسيا

رئيس وزراء هنغاريا يتحدى الاتحاد الاوروبي من خلال معارضة العقوبات المفروضة على روسيا

تحدى رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. اوربان، القائد الأوروبي الأقرب الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مساء اليوم في بودابست ، بأنه يعتزم إجراء استفتاء في هنغاريا حول مواصلة العقوبات على روسيا.

وأوضح اوربان النية لإجراء مشاورات وطنية خلال خطاب في جلسة البرلمان قائلا:"فرض العقوبات لم يتخذ بشكل ديموقراطي وإنما قرره بيروقراطيو بروكسل والنخب الأوروبية " وأضاف "رغم أن مواطني اوروبا يدفعون الثمن (العقوبات)، لم يسألهم أحد عن رأيهم".

اوربان هو القائد الأول لدولة عضو في الاتحاد الاوروبي يقاوم ضد فرض العقوبات على روسيا، وقال في كلمته إن هنغاريا ستكون أول دولة اوروبية تتخذ مثل هذا الاجراء، وقبل اربعة ايام طالب اوربان برفع العقوبات عن روسيا حتى نهاية عام 2022.

وتاتي مبادرة اوربان في ظل تهديدات المفوضية الاوروبية لسحب 7.5 مليار يورو مساعدات من هنغاريا، كعقوبة بسبب "الفساد في الأنظمة الحكومية وانتهاك سيادة القانون" في هذه الدولة.