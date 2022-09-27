الغموض يلف حادثة التسرب في خطي أنابيب غاز روسيين رئيسيين تحت بحر البلطيق

اعتبر خطا الأنابيب بؤرًا ساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وموسكو التي ضربت الاقتصادات الغربية الكبرى

سارعت الدول الأوروبية يوم الثلاثاء إلى التحقيق في تسريبات غير مبررة في خطي أنابيب غاز روسيين يمتدان تحت بحر البلطيق بالقرب من السويد والدنمارك.

أصدرت الهيئة البحرية السويدية تحذيرًا بشأن تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1 ، بعد وقت قصير من اكتشاف تسرب في خط أنابيب نورد ستريم 2 القريب، مما دفع الدنمارك إلى تقييد الشحن في دائرة نصف قطرها خمسة أميال بحرية.

اعتبر خطا الأنابيب مع بداية الحرب في أوكرانيا بؤرًا ساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وموسكو التي ضربت الاقتصادات الغربية الكبرى وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز.

لم يكن أي من خطي الأنابيب يضخ الغاز إلى أوروبا في الوقت الذي تم اكتشاف تسريبات وسط الخلاف حول الحرب في أوكرانيا، لكن كلا الخطين كانا لا يزالان تحت ضغط الغاز. ستعيق الحوادث أي جهد لبدء أو إعادة تشغيل أي من خط الأنابيب للعمليات التجارية.

وامتنعت غازبروم عن التعليق.

خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 قبل تعليق التدفقات بالكامل في آب/ أغسطس، وألقت باللوم على العقوبات الغربية في التسبب في صعوبات فنية. يقول السياسيون الأوروبيون إن ذلك كان ذريعة لوقف إمدادات الغاز.

تم الانتهاء للتو من خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد ولكنه لم يدخل العمليات التجارية. وألغت ألمانيا خطة إمداد الغاز عبر خط الأنابيب قبل أيام من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في شباط/ فبراير.