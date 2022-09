الإستخبارات البريطانية: "هناك احتمال أن يعلن بوتين في خطابه الجمعة عن انضمام أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا"

أفادت تقييمات لمخابرات وزارة الدفاع البريطانية عن الوضع في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في مجلس البرلمان الجمعة المقبل 30 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن "هناك احتمال أن يعلن بوتين في خطابه رسميًا عن انضمام منطقة خيرسون ولوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا إلى الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر: "من شبه المؤكد أن القادة الروس يأملون في أن يُنظر إلى أي إعلان انضمام على أنه تبرير للعملية العسكرية الخاصة وأن يعزز الدعم الوطني للصراع"، حسب موقع الشرق.