الإستخبارات البريطانية: "هناك احتمال أن يعلن بوتين في خطابه الجمعة عن انضمام أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا"

أردفت الوزارة، "من المرجح أن يتسبب هذا الطموح بنكسات ساحة المعركة لروسيا، والقلق الكبير بشأن التعبئة الجزئية"

أفادت تقييمات لمخابرات وزارة الدفاع البريطانية عن الوضع في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في مجلس البرلمان الجمعة المقبل 30 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن "هناك احتمال أن يعلن بوتين في خطابه رسميًا عن انضمام منطقة خيرسون ولوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا إلى الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر: "من شبه المؤكد أن القادة الروس يأملون في أن يُنظر إلى أي إعلان انضمام على أنه تبرير للعملية العسكرية الخاصة وأن يعزز الدعم الوطني للصراع"، حسب موقع الشرق.

https://twitter.com/i/web/status/1574633410907308032 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأردفت الوزارة، "من المرجح أن يتسبب هذا الطموح بنكسات ساحة المعركة لروسيا، والقلق الكبير بشأن التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كشف الأسبوع الماضي، عن تعبئة جزئية للروس في سن القتال، والتي ستشهد نشر 300 ألف جندي احتياطي في أوكرانيا، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع.

من جانبها، كانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أعلنت بدء استفتاءات الضم في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية “صورية”.