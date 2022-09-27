إسرائيل تعلن أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية المحتلة

بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية يؤكد "اعترف إسرائيل بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"

أعلنت إسرائيل إنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء الذي إجري في أربعة مناطق محتلة شرقي أوكرانيا، وذلك بعد تقارير روسية أشارت الى "أغلبية ساحقة" من السكان صوتت لصالح الضم إلى روسيا.

وفي بيان وزارة الخارجية الذي نشر مع انتهاء عيد رأس السنة العبرية، ذكر أن "إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولن تعترف بنتائج الإستفتاءات في المناطق الشرقية لأوكرانيا". وتعتبر هذه إشارة هامة من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية للأوكرانيا حول دعمها لكييف رغم العلاقات الحساسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي إسرائيل بشدة خلال مقابلة مع قناة فرنسية وقال غاضبا :"نحن نشهد تأثير روسيا على إسرائيل، والتي لم تقدم لنا أي سلاح، صفر" وأضاف :"أنا أفهم بأنه يجب عليهم الدفاع عن بلادهم لكن حصلت على معلومات من أجهزة استخباراتنا بأن إسرائيل تصدر منظوماتها الدفاعية لدول أخرى".

وعلي صعيد متصل اليوم أفادت تقييمات لمخابرات وزارة الدفاع البريطانية عن الوضع في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في مجلس البرلمان الجمعة المقبل 30 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن "هناك احتمال أن يعلن بوتين في خطابه رسميًا عن انضمام منطقة خيرسون ولوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا إلى الاتحاد الروسي"