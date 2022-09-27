وسائل إعلام أوكرانية: إسقاط 10 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت مدينة أومان

"الأعمال العدائية المخططة ضد المواطنين الإسرائيليين هي أحد الشروط لنقل الطائرات الإيرانية إلى روسيا".

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أطلقت ما لا يقل عن 10 طائرات دون طيار إيرانية من طراز "شهد -136" فوق المدينة من أراضي شبه جزيرة القرم، تزامنا مع احتفال آلاف الإسرائيليين بالعام اليهودي الجديد في مدينة أومان الأوكرانية.

وأكد مسؤول أمني لاحدى الموقع الإخبارية، أن روسيا أرادت استهداف مواقع دينية، وقال :إن "الأعمال العدائية المخططة ضد المواطنين الإسرائيليين هي أحد الشروط لنقل الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى روسيا".

وأضاف المسؤول: "كما نعلم، هذا ليس المثال الأول للتعاون بين البلدين، فمنذ وقت ليس ببعيد، تم إسقاط طائرة مدنية أوكرانية في إيران، ربما عن طريق الخطأ. ولكن يمكنك أن ترى مصالح الكرملين وراء هذه القضية".

وكان الدفاع الجوي الأوكراني، قد أسقط أمس الإثنين، 3 طائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وأدت صفقة الطائرات بدون طيار بين إيران وروسيا إلى تدهور العلاقات بين طهران وكييف.

كما أعلنت أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستقلص بشكل ملحوظ الحضور الدبلوماسي لإيران في البلاد، وذلك رداً على قيام طهران بتسليم موسكو أسلحة في اليوم نفسه لتعرض ميناء أوديسا لضربة روسية استخدمت فيها طائرات مسيرة إيرانية وأسفرت عن سقوط قتيل.