الحرب في أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 1300 فرد وكيان من روسيا

المفوضية تعمل على تكثيف جهودها للقضاء على التحايل الروسي على العقوبات لحرمانه من عائدات 7 مليارات يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، اليوم الأربعاء، فرض مجموعة جديدة من العقوبات تهم 1300 فرد وكيان من روسيا مع وضع سقف لأسعار النفط،"سيحرم الاقتصاد الروسي من عائدات تصل إلى 7 مليارات يورو"

وقالت فون دير لاين، إنه سيكون هناك المزيد من المنتجات التي لا يمكن تصديرها إلى روسيا، ولا سيما التقنيات الرئيسية اللازمة لآلة الحرب، مؤكدة أنه لا ينبغي لروسيا أن تستفيد من القدرات العقلية والخبرة الأوروبية.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أنه لا تزال بعض الدول النامية بحاجة إلى بعض إمدادات النفط الروسية بأسعار منخفضة، مؤكدة أن هذا الحد الأقصى سيساعد في تقليل عائدات روسيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

واقترحت فوز دير لاين حظرا إضافيا على تقديم الخدمات الأوروبية، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الجلوس في الهيئات الإدارية للشركات الروسية المملوكة للدولة، بالإضافة إلى وضع أساس قانوني لسقف سعر النفط الروسي.

وأكدت أن المفوضية الأوروبية تعمل على تكثيف جهودنا للقضاء على التحايل الروسي على العقوبات، معلنة إضافة فئة جديدة لنتمكن من إدراج الأفراد في حالة التحايل على عقوباتنا، ما سيكون له تأثير رادع كبير.