تسجيل انفجارين تحت الماء قبل رصد تسرّب الغاز من خطي نورد ستريم

إن تسرّب الغاز من خطوط الأنابيب نادر جدًا ونرى إذًا سببًا لرفع مستوى التأهب بعد الحوادث التي شهدناها

أفاد معهد رصد الزلازل السويدي أنه تم الثلاثاء تسجيل انفجارات قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات للغاز من خطيْ أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل "إطلاقين هائلين للطاقة" قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن "إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار"، موضحًا أن الانفجار الأول رُصد في الساعة 00,03 ت غ والثاني في الساعة 5,04 ت غ مساء الإثنين.

أظهرت الصور التي التقطها الجيش الدنماركي كتلًا كبيرة من الفقاعات على سطح المياه منبعثة من التسريبات الثلاثة في المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدنماركية، يتراوح قطرها بين 200 و1000 متر.

رُصد التسرّب الذي لم يُعرف سببه للغاز في موقعيْن من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في "نورد ستريم 2"، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكًا حول أعمال تخريبية في الخطّين الخارجين عن الخدمة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

وقال الجيش الدنماركي بشأن التسريبات قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الأكبر يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح "يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى 200 متر".

ويشار إلى أن خطي الأنابيب الخاضعين لإشراف كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبروم الروسية العملاقة يحتويان على الغاز، وإن تعطل العمل فيهما.

وعلّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تسرب الغاز بالقول إن "شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقًا. نحن مستعدون لدعم جهودهم". وفي الوقت نفسه يصر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على أن "تسرّب الغاز على نطاق واسع من نورد ستريم 1 ليس إلّا هجومًا إرهابيًا خططت له روسيا وعملًا عدوانيًا ضد الاتحاد الأوروبي".

وقال مدير الوكالة الدنماركية للطاقة كريستوفر بوتزاو في بيان "إن تسرّب الغاز من خطوط الأنابيب نادر جدًا ونرى إذًا سببًا لرفع مستوى التأهب بعد الحوادث التي شهدناها في الـ24 ساعة الأخيرة"، واعدًا بـ"مراقبة شاملة للبنى التحتية الحيوية للدنمارك".