الكرملين: سيتم الجمعة الإعلان عن ضم أربعة مناطق أوكرانية لنفوذ روسيا

تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ) في الكرملين

أعلنت الرئاسة الروسية الخميس أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها خلال مراسم تقام في الكرملين، يلقي خلالها فلاديمير بوتين خطابا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15,00 (12,00 ت غ) في الكرملين. وسيلقي فلاديمير بوتين خطابا بالمناسبة".

قبل نحو أسبوع، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية بدء استفتاءات الضم في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية “صورية”.

وقال فلاديمير فيسوتسكي رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية لوكالة "سبوتنيك" للأنباء “اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية لـ"دونيتسك". من ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الانتخابات المركزية، بأن مراكز التصويت فتحت أبوابها أمام الناخبين في "لوغانسك".

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 في القرم وأضفى الطابع الرسمي على ضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد عبر عن قلقه مساء أمس الخميس، من البدء في الاستفتاء، وقال في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أنّ “ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشارت تقارير إلى وصول زعماء المناطق الانفصالية الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها روسيا، موسكو لإنجاز عملية ضم هذه الأراضي، ويجري الحديث عن مناطق دونيتسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

كذلك قال ليونيد باسيتشنيك الذي عينته موسكو مسؤولا عن منطقة لوغانسك في الشرق الخميس "أنا في موسكو".

وسيستقبلهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة على ضم هذه المناطق للأراضي الروسية. وكان المسؤولون الانفصاليون الأربعة وجهوا إلى بوتين الأربعاء طلبات "رسمية" بهذا الخصوص.