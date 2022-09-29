بايدن: الولايات المتحدة لن تعترف "أبدا، أبدا، أبدا" باستفتاءات الضم في أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستفتاءات الروسية بأنها "باطلة تماما"، مضيفا أن "النتائج معدة سلفا في موسكو".

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن "أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد، الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا، ولن نعترف بنتائج الاستفتاءات التي دبرتها روسيا في أوكرانيا".

ووصف بايدن الاستفتاءات الروسية بأنها "باطلة تماما"، مضيفا أن "النتائج معدة سلفا في موسكو".

وعلى صعيد متصل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، روسيا بـ"الاستيلاء على أراض" بعد استفتاءات أوكرانيا، مجددا تعهد واشنطن بأنها لن تعترف قط بهذا الضم. وقال بلينكن في بيان، إن "استفتاءات الكرملين الصوريةهي محاولة عقيمة للتغطية على محاولة إضافية للاستيلاء على أراض في أوكرانيا".

واتهم موسكو بفبركة نتائج استفتاءات الضم، التي أكد أنها "لا تعكس إرادة الشعب الأوكراني".