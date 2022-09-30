23 قتيلا على الأقل في ضربة روسية بجنوب أوكرانيا

استهداف قافلة انسانية في منطقة زابوريجيا (جنوب) التي يحتلها الروس جزئيا، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين

اتهمت أوكرانيا روسيا الجمعة باستهداف قافلة انسانية في منطقة زابوريجيا (جنوب) على الحدود بين الشطر الأوكراني والشطر الذي يحتله الروس، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على مساعدة إنسانية.

وقال حاكم المنطقة الأوكراني أولكسندر ستاروخ على تلغرام إن "العدو شن هجوما صاروخيا على قافلة مدنيين إنسانية، كان الناس يصطفون للتوجه الى المنطقة المحتلة موقتا للذهاب ورؤية اقربائهم وتلقي المساعدة" مضيفا "هناك 23 قتيلا و28 جريحا".

لكن السلطات الروسية في منطقة زابوريجيا اتهمت اوكرانيا بشن ضربة دامية على موكب سيارات مدنية.

وقال المسؤول من السلطات الروسية المحلية فلاديمير روغوف إن "المقاتلين الأوكرانيين نفذوا عملا ارهابيا جديدا. بعدما رأوا ان السكان يحتشدون في القسم (المحتل) من زابوريجيا، قصفوا موكبا من عشرات السيارات المدنية".

من جانب آخر، أعلنت السلطات المحلية أن مسؤولا من إدارة الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا قتل ليل الخميس الجمعة في ضربة أوكرانية.