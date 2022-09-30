English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

23 قتيلا على الأقل في ضربة روسية بجنوب أوكرانيا

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 28 أغسطس 2022 مبنى مدمرًا في ماريوبول وسط العمل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.
STRINGER / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 28 أغسطس 2022 مبنى مدمرًا في ماريوبول وسط العمل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.

استهداف قافلة انسانية في منطقة زابوريجيا (جنوب) التي يحتلها الروس جزئيا، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين

اتهمت أوكرانيا روسيا الجمعة باستهداف قافلة انسانية في منطقة زابوريجيا (جنوب) على الحدود بين الشطر الأوكراني والشطر الذي يحتله الروس، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على مساعدة إنسانية.

Video poster

وقال حاكم المنطقة الأوكراني أولكسندر ستاروخ على تلغرام إن "العدو شن هجوما صاروخيا على قافلة مدنيين إنسانية، كان الناس يصطفون للتوجه الى المنطقة المحتلة موقتا للذهاب ورؤية اقربائهم وتلقي المساعدة" مضيفا "هناك 23 قتيلا و28 جريحا".

لكن السلطات الروسية في منطقة زابوريجيا اتهمت اوكرانيا بشن ضربة دامية على موكب سيارات مدنية.

وقال المسؤول من السلطات الروسية المحلية فلاديمير روغوف إن "المقاتلين الأوكرانيين نفذوا عملا ارهابيا جديدا. بعدما رأوا ان السكان يحتشدون في القسم (المحتل) من زابوريجيا، قصفوا موكبا من عشرات السيارات المدنية".

من جانب آخر، أعلنت السلطات المحلية أن مسؤولا من إدارة الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا قتل ليل الخميس الجمعة في ضربة أوكرانية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق