الحرب في أوكرانيا: 25 قتيلا و 50 جريحا على الأقل في ضربة روسية بجنوب أوكرانيا

في الوقت الذي يستعد الرئيس الروسي لضم خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوغانسك في مراسم الكرملين الكبرى

أسفر هجوم على قافلة مدنية على خط المواجهة عن مقتل 25 شخصًا على الأقل في جنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة ، قبل ساعات فقط من موعد ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية، في الوقت الذي يستعد الرئيس الروسي لضم خيرسون وزابوريزهيا ودونيتسك ولوغانسك في مراسم الكرملين الكبرى في وقت لاحق من اليوم.

وحذر الرئيس الروسي من أنه قد يستخدم الأسلحة النووية للاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة حيث تقود الولايات المتحد الحلفاء الغربيين في التعهد "بعدم الاعتراف بالمناطق على أنها أي شيء بخلاف جزء من أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن الضم سيصبح رسميًا في حدث في (1200 بتوقيت غرينتش) سيلقي خلاله بوتين خطابًا "رئيسيًا".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن هجومًا وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة في زابوريجيه في الجنوب أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل بينما كان المدنيون يستعدون للمغادرة لالتقاط أقاربهم.

وقال مكتب المدعي العام في تلغرام "25 قتيلا ونحو 50 جريحا في هجوم شنه الجيش الروسي على قافلة انسانية في زابوريجيه. بدأ التحقيق".

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن القذيفة أصابت ساحة انتظار في مركز عبور للنازحين على بعد نحو عشرة أمتار من السيارات. وشوهدت ثلاث جثث على الأقل على الأرض يحلق الذباب حولها بينما تظهر أشياء مبعثرة على الأرض.

وقال حاكم الإقليم الأوكراني أولكسندر ستاروخ على تطبيق تلغرام "شن العدو هجوما صاروخيا على قافلة إنسانية من المدنيين". واضاف "كان الناس يقفون في طوابير للذهاب إلى المنطقة المحتلة مؤقتًا ومقابلة أقارب وتلقي مساعدة".