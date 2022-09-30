الرئيس الروسي يوقع مرسوما لضم 4 الأقاليم الأوكرانية "دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا"

الخارجية الإسرائيلية "ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ولن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ضم بلاده لمناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، وقال "سندافع عن أرضنا بكل قوتنا وبكل إمكانياتنا".

جاءت تصريحات بوتين أمام حشد من المسؤولين في حفل أقيم في قاعة مزخرفة "الناس الذين يعيشون في لوهانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوريزهزهيا أصبحوا مواطنين لنا إلى الأبد".

وأقيم الحفل بعد ثلاثة أيام من استكمال ما يسمى بالاستفتاءات التي نُظمت على عجل، والتي طالب خلالها وكلاء موسكو في المناطق المحتلة بأغلبية تصل إلى 99 في المائة لصالح الانضمام إلى روسيا.

ومن جهتها أدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون الاستفتاءات "الزائفة" وقالوا إن "التصويت جرى تحت تهديد السلاح"

وردا على قرار الضم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها "تدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ولن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا. وقد كررت إسرائيل هذا الموقف الواضح عدة مرات".

كما حث بوتين أوكرانيا على وقف العمل العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات ، على الرغم من الهجوم الروسي في وقت سابق يوم الجمعة والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا في زابوريزهيا.

وتعهدت كييف باستعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا وقالت إن قرار موسكو ضم الأراضي دمر أي احتمال لإجراء محادثات.

وتعني عمليات الضم أن روسيا تطالب الآن بنحو 22 في المئة من أراضي أوكرانيا ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم - التي استولت عليها في عام 2014 - والأجزاء التي لا تسيطر عليها. وتعني أيضًا أن الخطوط الأمامية للحرب ستمر الآن عبر الأراضي التي قال بوتين إنه مستعد للدفاع عنها بأسلحة نووية إذا لزم الأمر.