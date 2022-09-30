زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب رسميا "انضماما عاجلا" الى حلف شمال الأطلسي(الناتو)

الرئيس الأوكراني:"نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل الى حلف شمال الاطلسي".

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الجمعة، أن اوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل إلى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق اوكرانية احتلتها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي "نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل الى حلف شمال الاطلسي".

وفي السياق قال زيلينسكي، الجمعة، إن "اوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، اليوم الجمعة، عن ضم بلاده لمناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، وقال "سندافع عن أرضنا بكل قوتنا وبكل إمكانياتنا".وحث أوكرانيا على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. وتعهدت كييف باستعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا وقالت إن قرار روسيا ضم الأراضي قد دمر أي احتمال للحوار.