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وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن أن جنودًا أوكرانيين دخلوا بلدة ليمان الاستراتيجية

i24NEWS - AFP

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جنود أوكرانيون يستريحون في موقعهم بالقرب من ليمان ، شرق أوكرانيا ، في 28 أبريل 2022.
YASUYOSHI CHIBA / AFPجنود أوكرانيون يستريحون في موقعهم بالقرب من ليمان ، شرق أوكرانيا ، في 28 أبريل 2022.

قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه "يحاصر" آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية ان جنودا اوكرانيين "دخلوا" السبت بلدة ليمان وهي تقاطع مهم للسكك الحديد في شرق أوكرانيا تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

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وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك". قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه "يحاصر" آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا الجمعة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في الشرق سيرجيو تشريفاتيتش قوله للتلفزيون الأوكراني إن "القوات الروسية محاصرة في ليمان.  نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي" تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.

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