الحكومة الإسرائيلية تخشى على مصير اليهود الروس

يأتي هذا على ضوء التطورات الأخيرة بالحرب الأوكرانية والتجنيد الاجباري للروس للمشاركة في الحرب

صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم بالاجماع على الخطة لاستيعاب المهاجرين من روسيا بقيمة 90 مليون شاقل، وستساعد الخطة بشكل فوري باستعدادات دولة إسرائيل لاستيعاب الهجرة من روسيا من ناحية حلول السكن، الاندماج في سوق العمل، التعليم ، الصحة وغيرها، وذلك من منطلق أن الكثيرين من المهاجرين يصلون إلى إسرائيل وهم في عجلة من أمرهم وبدون تجهيز مسبق كما هو بالأيام العادية.

وعبر الوزراء الإسرائيليين خلال النقاش عن مخاوف على مصير اليهود في روسيا، وطالب وزير المالية افيغدور ليبرمان بتوسيع "قانون العودة" بصورة مؤقته على الأقل، وإدراج الجيل الرابع فيه أيضا، وأمر رئيس الحكومة يائير لابيد بدراسة الأمر.

وقال الوزير الكين خلال النقاش :"الستار الحديدي يرفع عن روسيا، يوجد شباك فرص ضيق للغاية يجب إخراج من يمكن إخراجه بسرعة". في حين حذرت وزيرة الهجرة والاستيعاب تمنو-شاتا وقالت :"بالفعل استيقظنا هذا الصباح على طوابير طويلة في وزارة الهجرة والاستيعاب، مئات من الأشخاص الذين يجب أن نهتم بتوفير المسكن المؤقت لهم وتسوية مكانتهم فورا".

ووفقا لتقديرات وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، من المتوقع حدوث موجة كبيرة من الهجرة وزيادة بنسبة عشرات بالمائة من اليهود الذين يطالبون بالوصول إلى دولة إسرائيل. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شهر شباط/فبراير وصل أكثر من 40 ألف مهاجر، 24 الف منهم من روسيا.