ألمانيا والدنمارك والنرويج ستزوّد أوكرانيا مدافع "هاوتزر" مطلع العام المقبل

وزارة الدفاع الألمانية، "سيتم إنتاج هذه المنظومات في سلوفاكيا على أن تسلّم لأوكرانيا مطلع العام 2023"

أكدت برلين، اليوم الأحد، أنه اعتبارا من العام المقبل ستزوّد كل ألمانيا والدنمارك والنرويج، أوكرانيا 16 منظومة مدفعية من طراز هاوتزر، في وقت تسعى كييف للاستحصال على أسلحة ثقيلة لتعزيز هجومها المضاد ضد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، "سيتم إنتاج هذه المنظومات في سلوفاكيا على أن تسلّم لأوكرانيا مطلع العام 2023"، وكانت ألمانيا والدنمارك والنروج قد اتّفقت على تمويل مشترك لشراء منظومات "سوزانا 2" المدفعية السلوفاكية الذاتية الدفع، بكلفة قدرها 92 مليون يورو (90,2 مليون دولار).

لكن لا يزال التعهّد دون ما تطالب به أوكرانيا. حيث طلبت كييف مرارا تزويدها دبابات قتالية ألمانية من طراز ليوبارد، لكن المستشار أولاف شولتس رد الطلب، وقال إنه "لا يريد المضي قدما في تزويد أوكرانيا أسلحة ثقيلة في مبادرة فردية"، معلنا أنه "لن يتّخذ أي قرار على هذا الصعيد إلا بالتشاور مع حلفائه الغربيين".

ويأتي هذا الإعلان بعد الزيارة التي أجرتها وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت لأوكرانيا في نهاية الأسبوع، والتي تعد الأولى منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.