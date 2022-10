رئيس جمهورية الشيشان يعلن عزمه إرسال أولاده الثلاثة للقتال في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الإثنين عن عزمه إرسال ثلاثة من أبنائه المراهقين للقتال في أوكرانيا وسط دعوته استخدام الأسلحة النووية.

قال قديروف على تلغرام إن أبناءه أحمد وإيلي وآدم الذين تبلغ اعمارهم على التوالي 16 و15 و14 عاماً، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ "فترة طويلة" لتعلم كيفية استخدام "مختلف انواع الأسلحة". وأضاف "لقد حان الوقت (بالنسبة لهم) للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم. وسيذهبون قريباً إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات".

وللزعيم الشيشاني 14 ولداً، وفقًا لموقعه الالكتروني الرسمي.

وكتب في منشور آخر الإثنين "لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسية للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم. من يريد السلام، ليستعد للحرب!".

دعا قديروف الذي اعتاد اطلاق التصريحات المثيرة للجدل السبت الى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدة مناطق واضطرت إلى الانسحاب من بلدة ليمان الاستراتيجية.

وقال قديروف في رسالة على تلغرام "في رأيي ينبغي اتخاذ إجراءات اكثر حزما، وصولا الى إعلان الاحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة "وهو الأمر الذي علق عليه الكرملين بالقول نابع من العاطفة".