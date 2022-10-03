رئيس جمهورية الشيشان يعلن عزمه إرسال أولاده الثلاثة للقتال في أوكرانيا

أحمد وإيلي وآدم (16 و15 و14 عاماً)، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ فترة طويلة وحان الوقت لمعركة حقيقية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الإثنين عن عزمه إرسال ثلاثة من أبنائه المراهقين للقتال في أوكرانيا وسط دعوته استخدام الأسلحة النووية.

قال قديروف على تلغرام إن أبناءه أحمد وإيلي وآدم الذين تبلغ اعمارهم على التوالي 16 و15 و14 عاماً، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ "فترة طويلة" لتعلم كيفية استخدام "مختلف انواع الأسلحة". وأضاف "لقد حان الوقت (بالنسبة لهم) للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم. وسيذهبون قريباً إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات".

وللزعيم الشيشاني 14 ولداً، وفقًا لموقعه الالكتروني الرسمي.

وكتب في منشور آخر الإثنين "لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسية للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم. من يريد السلام، ليستعد للحرب!".

دعا قديروف الذي اعتاد اطلاق التصريحات المثيرة للجدل السبت الى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدة مناطق واضطرت إلى الانسحاب من بلدة ليمان الاستراتيجية.

وقال قديروف في رسالة على تلغرام "في رأيي ينبغي اتخاذ إجراءات اكثر حزما، وصولا الى إعلان الاحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة "وهو الأمر الذي علق عليه الكرملين بالقول نابع من العاطفة".

https://twitter.com/i/web/status/1576974184856440839 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما انتقد الزعيم الشيشاني الجنرال الروسي المكلف العمليات حول مدينة ليمان الكسندر لابين، معتبرا أنه لم يؤمن "الاتصالات" و "الامداد الضروري على صعيد الذخائر" للجنود الذين كانوا يدافعون عن المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف "بالمساهمة البطولية" لقديروف في الهجوم على أوكرانيا، حيث ارسل مئات أو حتى الآلاف من الشيشان للمشاركة في القتال. غير أنه نوه بضرورة استبعاد العواطف من أي تقييم وإجراء تقييمات مدروسة وموضوعية".

الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة هي التي شكلت "سابقة" باستخدام الأسلحة الذرية ضد اليابان في عام 1945.