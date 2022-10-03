وزير الأمن الإسرائيلي يزور أذربيجان ويشدد على أهمية تعميق العلاقة بين البلدين

واستعرض غانتس خلال الزيارة التغييرات في الشرق الأوسط بعد الاتفاقيات الإبراهيمية

قام وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في زيارة رسمية إلى أذربيجان الاثنين والتي تناولت عددا من المواضيع السياسية والأمنية، وتعميق التعاون بين البلدين. في إطار الزيارة اجتمع وزير الأمن مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، واستقبله حرس الشرف في مقر وزارة الدفاع حيث اجتمع هناك مع نظيره الأذري ذاكر حسنوف، كما زار مقر حرس الحدود في أذربيجان حيث استقبله رئيس حرس الحدود الجنرال التشين قولييف

وطالب غانتس بالتشديد خلال زيارته على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وأذربيجان، والحاجة لمواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم والمنطقة. واستعرض وزير الأمن التغييرات في الشرق الأوسط بعد الاتفاقيات الإبراهيمية، كما ناقش مع الشركاء التقدم بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا وحول شراكات أخرى في المنطقة والعالم.

ويشار الى أن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورر أجرى هو أيضا زيارة رسمية في أذربيجان في ايار/مايو، وأجرى خلالها جولة في المشروع الخاص "القرية الذكية" والتي اقيمت على بعد 7 كيلومترات فقط من الحدود مع ايران وعاين ادخال تقنيات إسرائيلية ساهمت بتطوير المشروع، وبذلك كان الوزير الإسرائيلي الأول الذي وصل قرب الحدود مع ايران.

وأجريت الزيارة بعد اجتماع الوزير فورير مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، وقال في بيان :"أنا سعيد على الفرصة التي منحت لي هنا بالقرية الذكية القريبة من الحدود مع ايران ورؤية الكثير جدا من التقنيات الإسرائيلية التي تبني الحياة. رائع رؤية كيفية اختراق الزراعة الإسرائيلية الحدود وهي مصدر الفخر الوطني".