الرئيس الأوكراني: يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي

جدد زيلينسكي التأكيد على دعوات كييف لجعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية ضمته موسكو "منزوعة السلاح"

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو خلال قمّة للاتحاد الأوروبي، في براغ، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، وذلك غداة فرض التكتل حزمة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.

وقال زيلنسكي "علينا ان نواصل المضي قدما في هذا الاتجاه، في اتّجاه الضغط على قطاع الطاقة الروسي، مصدر الدخل الأساسي للدولة المعتدية" وجدد زيلينسكي التأكيد على دعوات كييف لجعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في منطقة أعلنت موسكو ضمّها، "منزوعة السلاح".

وخلال كلمته، شكر زيلينسكي الاتحاد الأوروبي لتبنّيه فرض عقوبات جديدة على موسكو وسّعت نطاق حظر التصدير والاستيراد وأدرجت أفرادا في القائمة السوداء على خلفية ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية. وشدد على ضرورة الخطوة "لدواعي السلامة النووية"، مؤكدا أهمية المحطة لكي تتمكن أوكرانيا من توليد ما يكفي من الكهرباء.

وقال زيلنسكي إن جعل المحطة منزوعة السلاح يجب "ألا يقتصر على المعدات العسكرية الروسية، بل أيضا إخراج كل الجنود من المحطة"، مشيرا إلى وجود نحو 500 روسي في المحطة حاليا.