القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة "ميموريال" في موسكو

قالت محكمة تفرسكوي إن المبنى الرئيسي منظمة "ميموريال" في روسيا "تم تحويله إلى ممتلكات عامة".

أمرت محكمة في موسكو الجمعة بمصادرة مكاتب منظمة "ميموريال" المحظورة في موسكو، وذلك بعد بضع ساعات من نيل المنظمة غير الحكومية جائزة نوبل للسلام إلى جانب ناشط بيلاروسي ومنظمة أوكرانية غير حكومية.

وقالت محكمة تفرسكوي لوكالة إنترفاكس للأنباء بعد محاكمة أخرى ضد المنظمة غير الحكومية إن المبنى الرئيسي منظمة "ميموريال" في روسيا "تم تحويله إلى ممتلكات عامة".

وتضم مكاتب "ميموريال" في وسط مدينة موسكو الإدارات الإدارية للمنظمة، فضلاً عن استضافة المعارض المفتوحة للجمهور بانتظام.

وب حسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" "زعم ممثل عن محكمة تفرسكوي أن منظمة ميموريال سجلت تورطها في إعادة تأهيل المجرمين النازيين، وتشوه سمعة السلطات وخلقت صورة خاطئة عن الاتحاد السوفيتي".

وتم حظر النصب التذكاري في روسيا منذ ديسمبر *كانون الأول من عام 2021، وهو مرجع في الكفاح من أجل الحريات وذاكرة القمع السياسي في البلاد وفي الاتحاد السوفياتي السابق.

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، قد أعلنت عن جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، بالاشتراك مع الناشط البيلاروسي أليس بيلياتسكي والمركز الأوكراني للحريات المدنية، في خضم غزو موسكو العسكري لأوكرانيا.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت ريس أندرسن للصحافيين إن اللجنة ترغب من خلال منحها الجائزة إلى الممثلين الثلاثة عن المجتمعات المدنية في أوروبا الشرقية، "تكريم ثلاثة أبطال لافتين في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية والتعايش السلمي في البلدان الثلاث المتجاورة، بيلاروس وروسيا وأوكرانيا".