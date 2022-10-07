الرئيس البرازيلي: ترامب كان سيتجنب الحرب في أوكرانيا

جايير بولسونارو"الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال في منصبه"

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الجمعة، إن "الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال في منصبه"، لكنه لم يقدم أي تفسير لكيفية قيام حليفه المقرب بمنع الصراع.

وجاءت تعليقات بولسونارو في مقابلة مع مجلة Veja الإخبارية، ومن شأنها أن تزيد التوترات مع واشنطن حيث يسعى بولسونارو للتغلب على منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل جولة الجولية الثانية للانتخابات الرئاسية البرازيلية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

وأبلغ بولسونارو مجلة"فيجا" أنه عقد "اجتماعا جيدا" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو/ حزيران المنصرم، لكن في تصريحات من المرجح أن تغضب البيت الأبيض، زعم أن العديد من المشكلات التي يعاني منها العالم حاليًا لم تكن لتحدث لو كان دونالد ترامب لا يزال رئيسًا.

وقال بولسونارو"بعض الناس يعتقدون أن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لا يزال في السلطة. وأنا أتفق مع ذلك" ولطالما أعجب بولسونارو بترامب وكان من بين آخر قادة العالم الذين أقروا بفوز جو بايدن، بعد أن كرر مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين الأمريكيين.

وكان دونالد ترامب قد ايد قيادة بولسونارو للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت، الأحد المنصرم، قائلا إنه "واحد من أعظم الرؤساء في أي دولة في العالم، ويحظى باحترام الجميع في جميع أنحاء العالم".

وعلى الرغم من أدائه الأفضل من المتوقع في الجولة الأولى، أثار بولسونارو المزيد من الشكوك في المقابلة حول أمن نظام التصويت في البرازيل مما أثار مخاوف من أنه يرفض قبول الهزيمة.

وفي السياق تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، الذي يدعم أيضًا بولسونارو، "التوفيق للرئيس البرازيلي جيير بولسونارو في مقطع فيديو، الأحد المنصرم..