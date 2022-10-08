انفجار في جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بالقرم

قالت سكك حديد القرم إن "النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار"

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، أن انفجارا كبيرا وقع عند جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا، فيما كشفت وسائل إعلام روسية، أن حريقا اندلع في خزان للوقود عند الجسر.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه "جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم"، مضيفة أن "السلطات المحلية أكدوا بأن الحريق نجم عن اشتعال خزان للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم".

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وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، أن "المختصون يجرون فحصا للجسر الذي شهد الحريق".

ومن جانبها، قالت سكك حديد القرم إن "النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار". وهذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.