17 قتيلاً على الأقل في قصف جديد على زابوريجيا الأوكرانية

وتأتي ضربات الأحد غداة انفجار كبير نجم عن شاحنة مفخخة بحسب موسكو، وأدى إلى تدمير جزء من جسر القرم

أفادت مصادر رسمية بمقتل 17 شخصاً على الأقل، الأحد، في قصف على مدينة زابوريجيا (جنوب أوكرانيا)، بعد ثلاثة أيام على وقوع ضربات خلفت 17 قتيلاً أيضا.

وقال الأمين العام لمجلس بلدية المدينة أناتولي كورتيف على حسابه في تلغرام "بعد هجوم ليلي بالصواريخ على زابوريجيا، قُتل 17 شخصًا"، وفق حصيلة أولية.

وأكد أنّ الضربات أصابت منازل ومباني سكنية بطوابق عديدة.

وتأتي ضربات الأحد غداة انفجار كبير نجم عن شاحنة مفخخة بحسب موسكو، وأدى إلى تدمير جزء من جسر القرم، رمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 ناهيك عن كونه الممر الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة المتنازع عليها.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة التطرف، فإن "سيارة مفخخة انفجرت على جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم"، وقالت اللجنة إن الانفجار أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر غير أن قوسه لم يتضرر.