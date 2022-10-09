English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

دعوات في الكونغرس الأمريكي لسحب القوات ومنظومات الصواريخ من الإمارات والسعودية

i24news

دقيقة 1
الأعضاء المنتخبون حديثًا في الكونغرس الأمريكي الـ116 يقفون لالتقاط صورة خلال زيارتهم الأولى إلى مبنى الكابيتول ، 14 نوفمبر ، 2018
MANDEL NGAN (AFP/Archives)الأعضاء المنتخبون حديثًا في الكونغرس الأمريكي الـ116 يقفون لالتقاط صورة خلال زيارتهم الأولى إلى مبنى الكابيتول ، 14 نوفمبر ، 2018

التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات هو عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة وتضامن مكشوف مع روسيا

اقترح عدد من النواب الديمقراطيين الأمريكيين مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية والإمارات، بالإضافة لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي، على ما جاء في صحيفة "واشنطن تايمز".

Video poster

ويأتي الاقتراح على ضوء استياء النواب من قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وقدم النواب توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد مشروع "قانون الشراكة الشديدة". وينص على انسحاب جميع القوات الأمريكية من كل دول الشرق الأوسط، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة باتريوت وثاد، وفق النشر في روسيا اليوم.

وجاء في البيان: "التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات، على الرغم من مغازلة الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة وإشارة واضحة على أنهما اختارتا جانب روسيا في صراعها معها أوكرانيا".

وأضاف البيان "فإن الولايات المتحدة توفر الأمن للدولتين، بما في ذلك حقول نفطهما، منذ عدة سنوات. لا نرى أي سبب يدعو القوات والمقاولين الأمريكيين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا. إذا أرادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة بوتين، فعليهما الاعتماد على حمايته".

ورأت الصحيفة، أن قرار أوبك من شأنه الإضرار بحظوظ بايدن ورفاقه عشية الانتخابات البرلمانية النصفية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق