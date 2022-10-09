دعوات في الكونغرس الأمريكي لسحب القوات ومنظومات الصواريخ من الإمارات والسعودية

التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات هو عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة وتضامن مكشوف مع روسيا

اقترح عدد من النواب الديمقراطيين الأمريكيين مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية والإمارات، بالإضافة لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي، على ما جاء في صحيفة "واشنطن تايمز".

ويأتي الاقتراح على ضوء استياء النواب من قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وقدم النواب توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد مشروع "قانون الشراكة الشديدة". وينص على انسحاب جميع القوات الأمريكية من كل دول الشرق الأوسط، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة باتريوت وثاد، وفق النشر في روسيا اليوم.

وجاء في البيان: "التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات، على الرغم من مغازلة الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة وإشارة واضحة على أنهما اختارتا جانب روسيا في صراعها معها أوكرانيا".

وأضاف البيان "فإن الولايات المتحدة توفر الأمن للدولتين، بما في ذلك حقول نفطهما، منذ عدة سنوات. لا نرى أي سبب يدعو القوات والمقاولين الأمريكيين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا. إذا أرادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة بوتين، فعليهما الاعتماد على حمايته".

ورأت الصحيفة، أن قرار أوبك من شأنه الإضرار بحظوظ بايدن ورفاقه عشية الانتخابات البرلمانية النصفية.