الرئيس الروسي يتهم كييف بتدبير وتنفيذ الانفجار الذي وقع في جسر القرم

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن غدا الإثنين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتهاما إلى كييف بأنها قامت بتدبير وتنفيذ الانفجار الذي دمر جزئيا أمس السبت جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة.

وقال فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، واضاف "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل متطرف يهدف الى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن غدا الإثنين، ويعد هذا أول رد فعل لبوتين على الانفجار الذي وقع فجر، في وقت تواجه قواته صعوبات ميدانية في أوكرانيا.

من جانبه، امتنع الجيش الأوكراني والأجهزة الخاصة الأوكرانية عن نفي أو تأكيد مسؤوليتها واكتفى الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالاستهزاء بالمسألة في فيديو سخر فيه من الطقس "الغائم" و"الحار" في القرم، في إشارة إلى الحريق الذي اندلع على الجسر إثر الانفجار.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أفادت أن انفجارا كبيرا وقع عند جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا، فيما كشفت وسائل إعلام روسية، أن حريقا اندلع في خزان للوقود عند الجسر.