سماع 3 انفجارات مدوية وتصاعد الدخان الأسود من مبان وسط كييف

سماع دوي ثلاث انفجارات على الأقل تهز كييف، وتصاعد سحابة من الدخان الأسود من مبان وسط المدينة

سمع دوي ثلاث انفجارات على الأقل تهز العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين،في نقل شهود عيان" تصاعد سحابة من الدخان الأسود من مبان وسط المدينة"، وقال مسؤول حكومي أوكراني: "أحد الصواريخ في كييف سقط في شارع فلاديميرسكي غير بعيد عن مكتب زيلينسكي"

ووقعت التفجيرات حوالي الساعة 08:15 بالتوقيت المحلي (05:15 بتوقيت غرينتش). انطلقت صفارات الإنذار قبل التفجيرات.

وأصدر عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بيانًا نشره عبر حسابه الرسمي بـ"تليغرام"، قائلا: بعد الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (..) ضربت عدة انفجارات، منطقة شيفتشينكيف بوسط العاصمة"، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل ستكون في وقت لاحق.

وكانت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا هومينيوك، قد قالت للتلفزيون الوطني الأوكرانيإن "أوكرانيا تحرز تقدما على جبهة خيرسون، لكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لتأمين الأراضي المستعادة حديثا"وأضافت "العمل مستمر لتوحيد الأراضي وتطهيرها والقيام بعمليات تثبيت الوضع بينما نواجه العديد من المفاجآت التي خلفها المحتلون (الروس) عندما ندخل التجمعات السكنية".

وقالت هومينيوك "منذ بداية الهجوم المضاد وحتى اليوم، تم تحرير أكثر من 1170 كيلومترا مربعا في اتجاه خيرسون".