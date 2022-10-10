الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بأنها تحاول "محو بلاده من على وجه الأرض"

قال الرئيس الأوكراني عبر تطبيق المراسلة تلغرام، إن "هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا"

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهاما إلى روسيا اليوم الإثنين، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك بعد القصف والانفجارات التي عرفتها العاصمة كييف وعدة مدن أخرى هذا الصباح.

وقال الرئيس الأوكراني عبر تطبيق المراسلة تلغرام، إن "هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا" وأضاف "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأشار فولوديمير زيلينسكي، إلى أن "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أبلغت عن سقوط ضحايا في التفجيرات التي وقعت وسط مدينة كييف ومدن أخرى، وقد سمع دوي ثلاث انفجارات على الأقل، وقال مسؤول حكومي أوكراني: إن "أحد الصواريخ في كييف سقط في شارع فلاديميرسكي غير بعيد عن مكتب زيلينسكي"