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رئيس دولة الإمارات يزور روسيا غدا الثلاثاء لبحث القضايا الإقليمية والدولية

i24NEWS

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يقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات ، وسط ، والمستشار الألماني أولاف شولتز ، الثالث إلى اليسار ، لالتقاط صورة مع الوفد الاقتصادي الألماني الأحد 25 سبتمبر 2022.
(Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court via AP)يقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات ، وسط ، والمستشار الألماني أولاف شولتز ، الثالث إلى اليسار ، لالتقاط صورة مع الوفد الاقتصادي الألماني الأحد 25 سبتمبر 2022.

سيبحث خلال الزيارة مع بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية

ذكرت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، اليوم الإثنين، أن "رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيقوم غداً بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي"

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وأفادت الوكالة أن الشيخ محمد بن زيدان "سيبحث خلال الزيارة مع بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد أكد في وقت سابق، على أن بلاده فخورة "بأن نرى في روسيا الاتحادية شريكاً استراتيجياً وصديقاً لدولة الإمارات".

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