السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا: "التصعيد خطير وموظفي السفارة بخير"

حذر السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، اليوم الإثنين، من أن الهجمات على كييف تعتبر "تصعيد خطير"، مؤكدا أن "طاقم السفارة الإسرائيلية جميعهم بخير".

وقال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، في تغريدة على تويتر، بعد الانفجارات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف، "نحن قلقون على سلامة زملائنا وأصدقائنا في كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا"، حسب موقع واي نيت الإسرائيلي.