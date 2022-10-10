السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا: "التصعيد خطير وموظفي السفارة بخير"

مايكل برودسكي، "نحن قلقون على سلامة زملائنا وأصدقائنا في كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا"

حذر السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، اليوم الإثنين، من أن الهجمات على كييف تعتبر "تصعيد خطير"، مؤكدا أن "طاقم السفارة الإسرائيلية جميعهم بخير".

وقال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، في تغريدة على تويتر، بعد الانفجارات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف، "نحن قلقون على سلامة زملائنا وأصدقائنا في كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا"، حسب موقع واي نيت الإسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1579377679216046080 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أبلغت في وقت سابق من اليوم، عن سقوط ضحايا في التفجيرات التي وقعت وسط مدينة كييف ومدن أخرى، فيما سمع دوي ثلاث انفجارات على الأقل.

بدوره أكد مسؤول حكومي أوكراني: أن "أحد الصواريخ في كييف سقط في شارع فلاديميرسكي غير بعيد عن مكتب زيلينسكي".