الرئيس الروسي يعد بردود "صارمة" على الهجمات الأوكرانية على بلاده "لا بد من الرد على انفجار القرم"

بزتين:"قوات الروسية نفّذت سلسلة ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية وأودت بخمسة أشخاص على الأقل"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروس، اليوم الاثنين، بأن "القوات الروسية نفّذت سلسلة ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية وأودت بخمسة أشخاص على الأقل وأخرجت البنى التحتية المرتبطة بالطاقة عن الخدمة في أنحاء البلاد.

وتابع فلاديمير بوتين، أنه "لا بد لروسيا من الرد على انفجار القرم"، في إشارة إلى الانفجار الذي تعرض له الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف جسر القرم".

وقال بوتين "هذا الصباح، وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الأركان العامة، نُفّذت ضربة كبيرة باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.. على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".