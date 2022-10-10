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الرئيس الروسي يعد بردود "صارمة" على الهجمات الأوكرانية على بلاده "لا بد من الرد على انفجار القرم"

i24NEWS - AFP/Reuters

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فلاديمير بوتين يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن عبر وصلة فيديو في سانت بطرسبرغ ، 10 أكتوبر 2022.
Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFPفلاديمير بوتين يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن عبر وصلة فيديو في سانت بطرسبرغ ، 10 أكتوبر 2022.

بزتين:"قوات الروسية نفّذت سلسلة ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية وأودت بخمسة أشخاص على الأقل"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروس، اليوم الاثنين، بأن "القوات الروسية نفّذت سلسلة ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية وأودت بخمسة أشخاص على الأقل وأخرجت البنى التحتية المرتبطة بالطاقة عن الخدمة في أنحاء البلاد.

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وتابع فلاديمير بوتين، أنه "لا بد لروسيا من الرد على انفجار القرم"، في إشارة إلى الانفجار الذي تعرض له الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف جسر القرم".

وقال بوتين "هذا الصباح، وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الأركان العامة، نُفّذت ضربة كبيرة باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.. على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".

10 أكتوبر 2022

قالت الشرطة الأوكرانية على فيسبوك "قُتل عشرة أشخاص على الأقل وجُرح نحو 60 آخرين في الضربات الكثيفة الروسية على أوكرانيا صباح الاثنين" وتابعت"حتى هذه المرحلة، توفي عشرة أشخاص وجُرح نحو 60 في جميع أنحاء البلhد بعد الضربات الروسية"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على جمع "أدلة الفظائع الروسية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات التي استهدفت الاثنين عدة مناطق في أوكرانيا "حققت هدفها"، بعدما أفاد مسؤولون في أوكرانيا عن تعطل منشآت للطاقة والمياه. وقالت إن "الهدف من الضربات تحقق. تم ضرب جميع الأهداف"، بعدما أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت أكثر من 80 صاروخا صباح الاثنين.

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "قلقه البالغ" حيال الضربات الروسية على أوكرانيا، الاثنين، وذلك خلال اتصال مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بينما تعهّد بأن باريس ستزيد دعمها العسكري لكييف.

JAY BEECHER / UGC / ESN / AFP
JAY BEECHER / UGC / ESN / AFPيُظهر هذا الفيديو الذي تم التقاطه في 10 أكتوبر 2022 الدخان يتصاعد من أفق كييف بعد عدة ضربات روسية ضربت العاصمة الأوكرانية

تاتهمت أوكرانيا موسكو، اليوم الاثنين، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع أُرسلت من بيلاروس المجاورة كجزء من عدة ضربات دامية نفّذتها القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني في بيان على فيسبوك "استخدم العدو طائرات مسيرة من طراز شاهد-136 أُطلقت من أراضي بيلاروس" وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، مضيفا أنه تم "تدمير" تسع مسيّرات.

اتهم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الإثنين أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم على بلاده مؤكدا أنه سيتم نشر قوات مشتركة روسية وبيلاروسية، بدون أن يحدد موقع انتشارها. وقال لوكاشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين "قلت بالفعل إن أوكرانيا اليوم لا تبحث فحسب، بل تخطط لضربات على أراضي بيلاروس".

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن وابلا من الصواريخ التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا جاءت في إطار العملية العسكرية.

اعتبر الرئيس الروسي، تفجير الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم بأنه "عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أن بلاده يجب أن "تنتقم بعد ذلك الحادث".

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يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في برلين لمناقشة الحرب في أوكرانيا والقضايا الأوروبية الرئيسية قبل قمة براغ، وفق ما أعلنت المستشارية والإليزيه الجمعة.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لزيلينسكي "تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى" مع بلاده، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة شتيفان هيبسترايت.

أعلنت برلين، اليوم الاثنين، أن قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجرون محادثات طارئة الثلاثاء لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

 الرئيس الروسي: الضربات على أوكرانيا كانت موجهة لإستهداف الإدارة العسكرية لأوكرانيا والاتصالات والطاقة.

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رأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا "ترقى إلى جريمة حرب"، وفق ما أفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الاثنين. 

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