بلينكن:"الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الاقتصادية، الانسانية والأمنية لأوكرانيا"

قال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا بخصوص الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، والتي بدأت بعد تفجير جسر القرم، ووصفها "بالفظيعة".

وأكد بلينكن خلال مكالمته مع كولبا على ادانة الولايات المتحدة للهجمات وقال إن بلاده "ستواصل توفير المساعدات الاقتصادية، الانسانية والأمنية الى كييف حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ورعاية سكانها".

يأتي هذا في أعقاب إطلاق روسيا عشرات الصواريخ بعيدة المدى على البنى التحتية في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى، إضافة الى الطائرات المسيرة المفخخة.

من جانبه هدد الرئيس الروسي برد أقوى إن حاولت أوكرانيا مجددا ضرب أراض روسية، وجاءت الضربات الروسية اليوم ردا على الهجوم الذي استهدف جسر القرم السبت، والذي اتهمت فيه روسيا المخابرات الأوكرانية بتنفيذه.

من جانبها أدانت المفوضية الأوروبية الضربات الصاروخية الروسية واسعة النطاق واصفة إياها بـ "الهجمات المروعة"،وقال المتحدث باسم المفوضية خلال إحاطة صحافية "إنها هجمات وحشية وجبانة".

وشدد على أن هذه الضربات مخالفة للقانون الدولي الانساني، وتصل الى حد "تصعيد إضافي" للحرب في أوكرانيا بصورة غير مقبولة على الإطلاق.