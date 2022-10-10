English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في أوكرانيا
  • بلينكن:"الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الاقتصادية، الانسانية والأمنية لأوكرانيا"

بلينكن:"الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الاقتصادية، الانسانية والأمنية لأوكرانيا"

i24NEWS - Reuters

دقيقة 4
Le secrétaire d'État Antony Blinken lors du Comité consultatif de politique économique américano-japonais (EPCC) au département d'État à Washington, le 29 juillet 2022
Tom Brenner/Pool Photo via APLe secrétaire d'État Antony Blinken lors du Comité consultatif de politique économique américano-japonais (EPCC) au département d'État à Washington, le 29 juillet 2022

كما ادانت المفوضية الاوروبية الهجمات ضد عدد من المدن في أوكرانيا ردا على تفجير جسر القرم

قال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا بخصوص الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، والتي بدأت بعد تفجير جسر القرم، ووصفها "بالفظيعة". 

Video poster

وأكد بلينكن خلال مكالمته مع كولبا على ادانة الولايات المتحدة للهجمات وقال إن بلاده "ستواصل توفير المساعدات الاقتصادية، الانسانية والأمنية الى كييف حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ورعاية سكانها". 

يأتي هذا في أعقاب إطلاق روسيا عشرات الصواريخ بعيدة المدى على البنى التحتية في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى، إضافة الى الطائرات المسيرة المفخخة. 

من جانبه هدد الرئيس الروسي برد أقوى إن حاولت أوكرانيا مجددا ضرب أراض روسية، وجاءت الضربات الروسية اليوم ردا على الهجوم الذي استهدف جسر القرم السبت، والذي اتهمت فيه روسيا المخابرات الأوكرانية بتنفيذه. 

من جانبها أدانت المفوضية الأوروبية الضربات الصاروخية الروسية واسعة النطاق واصفة إياها بـ "الهجمات المروعة"،وقال المتحدث باسم المفوضية خلال إحاطة صحافية "إنها هجمات وحشية وجبانة". 

وشدد على أن هذه الضربات مخالفة للقانون الدولي الانساني، وتصل الى حد "تصعيد إضافي" للحرب في أوكرانيا بصورة غير مقبولة على الإطلاق. 

https://twitter.com/i/web/status/1579483538566844418 ...

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق