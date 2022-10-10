رئيس الحكومة الإسرائيلية "يدين بشدة" الهجوم الروسي على كييف ومدن إوكرانية أخرى

ويشار الى ان عددا من قادة الدول أعربوا عن دعمهم لاوكرانيا ووقوفهم الى جانبها في مواجهة العدوان الروسي

وقف رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مساء اليوم إلى جانب أوكرانيا ونشر بيان إدانة للهجوم الروسي ضد كييف صباح اليوم وقال :"أدين بشدة الهجوم على سكان مدنيين في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى" حيث أدت هذه الهجمات الى مقتل 11 شخصا وأكثر من 60 جريحا. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير إن "لابيد قام بما مفروض عليه القيام به، هذا هو الرد المطلوب".

وعلى صعيد متصل، هاتف كل من رئيسة حكومة بريطانيا ليز تراس، ووزير الخارجية انتوني بلينكن المسؤولين في أوكرانيا عبروا خلالها عن دعمهم لأوكرانيا في أعقاب القصف الروسي على البلاد وعلى العاصمة كييف في وقت سابق اليوم حيث قتل بالهجوم الصاروخي على المدينة 8 أشخاص، من جانبها قالت تراس خلال مكالمتها مع الرئيس فلودومير زنسكي إن اجتماع الدول العظمى G7 سيكون فرصة لتشديد اضافي على "وحدة المعارضة في مواجهة حملة بوتين الحقيرة".

وقالت تراس بحسب البيان الصادر عن مكتبها إنها "ندين بشدة هجوم بوتين المخيف على مناطق مدنية في كييف وفي مناطق أخرى". في حين غرد وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في حسابة في تويتر ودون انه هاتف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولبا، مشددا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا على ضوء الهجمات الروسية "الفظيعة".

وأفادت وكالة رويترز بوقت سابق بأن الدول السبعة العظمى- الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، فرنسا ألمانيا وايطاليا واليابان، سيعقدون اجتماعا هاتفيا خاصا الثلاثاء في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي وقع صباح اليوم، وسيتم استضافة الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي والذي سيتوجه في بداية الاجتماع إلى قادة هذه الدول.