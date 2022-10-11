قادة مجموعة 7 يناقشون اليوم الثلاثاء الضربات الروسية في أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "الضربات تظهر أن موسكو يائسة بعد سلسلة من النكسات العسكرية المحرجة"

ستجري الولايات المتحدة وقوى مجموعة 7 مناقشة الضربات الروسية على أوركانيا، اليوم الثلاثاء، ويأتي الاجتماع بعد القصف الروسي على مدن أوكرانية عدة من بينها كييف لأول مرة منذ شهور، حيث حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو من أن بلاده "لا يمكن تخويفها".

وكانت القوات الروسية قد قصفت مدنا في أنحاء أوكرانيا، أمس الاثنين، بأكثر من 80 صاروخا، ردا على انفجار دمر جسرًا رئيسيًا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "الضربات تظهر أن موسكو يائسة بعد سلسلة من النكسات العسكرية المحرجة"، حيث حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ردود "شديدة" على أي هجمات أخرى.

في اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، دعا لمناقشة ضم موسكو المعلن لأربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيا - وصف السفير الأوكراني سيرجي كيسليتسيا روسيا بأنها "دولة إرهابية"، وقال للدول الأعضاء إن 14 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 97. في الإضرابات.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إنها سيستغل الدعوة "لحث زملائه القادة على مواصلة المسار".ومن المتوقع أن تقول: "إن الدعم الدولي الساحق لنضال أوكرانيا يقف في معارضة شديدة لعزل روسيا على المسرح الدولي". وتابعت"لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا. ومن جانبنا، يجب ألا نتوانى عن ذرة واحدة في عزمنا على مساعدتهم على الفوز به."

وفي سياق متصل صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، أمس الاثنين، بأن المستشار أولاف شولتز تحدث مع زيلينسكي وأكد له "تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى". كما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن هجمات يوم الاثنين بعبارات صارخة ، قائلا إنها "تظهر الوحشية المطلقة" لحرب بوتين "غير الشرعية".

ومن جهته عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع وزيريه للدفاع والخارجية لمناقشة الضربات التي رأى فيها مؤشرا على "تغيّر جوهري في طبيعة هذه الحرب".

وأدان الرئيس الأميركي جو بايدن هجمات الروسية على مدن أوكرانية، أمس الاثنين، التي قال إنها "تظهر الوحشية المطلقة.. لحرب (بوتين) غير الشرعية".وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن تحدّث مع زيلينسكي وتعهّد تقديم "أنظمة دفاع جوية متطورة" لأوكرانيا.