مجموعة السبع يتعهّدون باستمرار الدعم لأوكرانيا وبمحاسبة الرئيس الروسي

تعّهدوا القادة بمواصلة توفير "الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني" لأوكرانيا

بعد الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت أوكرانيا منذ يومين، تعهّد قادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين عن هذه الضربات.

وقال القادة في بيان صدر في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "ندين هذه الهجمات بأشد العبارات ونذّكر بأن الهجمات العشوائية على المدنيين الابرياء تشكل جريمة حرب"، كما اعتبر القادة المجتمعون في برلين أن "إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين موسكو ومينسك سيشكل أحدث مثال على تواطؤ بيلاروسي مع روسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأكد القادة، "نكرر دعوتنا السلطات البيلاروسية إلى الكف عن السماح للقوات المسلحة الروسية باستخدام أراضيها لمؤازرة الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا"، وأشار بيانهم إلى أنهم أكدوا لزيلينسكي "رسوخ وثبات التزامهم في توفير الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا للمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها".

وفي نفس السياق، تعّهدوا القادة بمواصلة توفير "الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني" و"الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك"، وتابعوا "نحن ملتزمون دعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها استعدادا للشتاء".

وقالوا القادة في بيانهم "ما من بلد يريد السلام أكثر من أوكرانيا التي عانى شعبها من الموت والتهجير وفظاعات لا تحصى من جراء العدوان الروسي"، كما رحّب القادة بـ"استعداد" زيلينسكي "لسلام عادل" يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة لحماية وحدة أراضي أوكرانيا و"قدرتها على الدفاع عن نفسها في المستقبل".