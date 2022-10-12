استعادة جثمان إسرائيلي خلال صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

الأسرائيلي هو ديمتري فيالكا والذي قاتل إلى جانب الجيش الأوكراني وتجند بعد فترة قليلة من الغزو الروسي

أعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندري يارمك، مساء أمس أنه في إطار صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم إستعادة 32 جندي أوكراني، وبحسب القناة الاسرائيلية 13 تم استعادة جثمان ديمتري فيالكا، المواطن الإسرائيلي الذي قتل في المعارك مع الجيش الروسي.

ويشار إلى أن فيالكا، الذي عاش في الماضي في إسرائيل وعمل كمدرب كرة قدم لفريق شبيبة مكابي بئر السبع، عاش في السنوات الأخيرة في أوكرانيا وشغل منصبا مشابها في فريق كرة قدم في مدينة لفيف. وقتل بداية شهر أيلول/سبتمبر في معارك بالمدينة، وكان بعمر 39 عاما عند وفاته، وكان فيالكا من الأوائل الذي تجندوا للجيش الأوكراني، بعد الغزو الروسي للبلاد.

وقبل بيان يارمك، أفادت أنباء في أوكرانيا أنه بعد مفاوضات بين الجانبين، تم استعادة جثمان 62 جندي أوكراني، والذين قتل بعضهم في القصف الروسي على السجن في أولينيفكا الذي وقع في شهر تموز/يوليو الماضي. وذكرت السلطات الأوكرانية في بيان "المفاوضات كانت صعبة، استعدنا 62 بطلا قتلوا في المعارك، جنودنا تمكنوا من العودة".