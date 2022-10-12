الرئيس الأمريكي : "بوتين عقلاني لن يستخدم سلاحا نوويا بحرب أوكرانيا وليست لدي أي نية للقائه"

كشف جو بايدن، أنه ليست لديه "أي نية" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن لا يعتقد أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في حرب بلاده مع أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي، "لا أعتقد أن بوتين سيفعل ذلك، وهو احتمال تابعه المسؤولون الأميركيون بقلق، بينما تكبدت القوات الروسية خسائر محرجة في ساحة المعركة"، وأضاف في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية، أن "تهديدات بوتين النووية لها تأثير مزعزع للاستقرار، وحذر من الأخطاء المحتملة في الحكم التي يمكن أن تترتب على ذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي، أن بوتين "في الواقع، لا يمكنه الاستمرار في الحديث عن استخدام سلاح نووي تكتيكي، مع الإفلات من العقاب كما لو كان ذلك أمرا منطقيا".

ومن جانب آخر، كشف جو بايدن، أنه ليست لديه "أي نية" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في إندونيسيا شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لكن بايدن، لم يستبعد تماما هذه الإمكانية، إذ قال إن "الأمر مرهون بالظروف"، وقال "انظر، ليست لدي أي نية للقائه. لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف".

كما شدد الرئيس الأمريكي، على أن نظيره الروسي "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و"حساباته أخطأت تماما" بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقع أن يواجهها.