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وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن بلاده تلقّت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات قدّمته ألمانيا

AFP

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 28 أغسطس 2022 مبنى مدمرًا في ماريوبول وسط العمل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.
STRINGER / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 28 أغسطس 2022 مبنى مدمرًا في ماريوبول وسط العمل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.

أضاف ريزنيكوف أنّ "هذه مجرّد البداية"، مؤكدا في تغريدة له، "نحن بحاجة إلى المزيد"

أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أمس الثلاثاء، أن بلاده تلقّت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا، وقال إن "عهداً جديداً للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.

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وأضاف ريزنيكوف أنّ "هذه مجرّد البداية"، مؤكدا في تغريدة له، "نحن بحاجة إلى المزيد. ليس هناك شكّ في أنّ روسيا دولة متطرفة. هناك واجب أخلاقي لحماية سماء أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا".

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، الإثنين الماضي، أنّ أول دفعة من هذه المعدّات ستُسلّم إلى كييف في "الأيام المقبلة"، وثلاثة أخرى في العام المقبل.

وفي حزيران/يونيو، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لكييف بتسليمها أنظمة "إيريس-تي" القادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية، على حد تعبيره.

بدورها، تعهدت الولايات المتحدة بأنظمة صواريخ "ناسامز" أرض- جو، على أن تسلّم اثنين منهما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وستة أخرى كجزء من مساعدات طويلة الأجل، ويُصنّع نظام الصواريخ هذا من قبل شركة "رايثيون" الأميركية والمجموعة النروجية "كونغسبيرغ" .

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