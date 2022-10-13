الأمم المتحدة تدين الضم الروسي لمدن أوكرانية وبايدن يعتبره "رسالة واضحة" لروسيا

صوتت لصالح القرار 143 دولة، بما في ذلك إسرائيل، في مقابل بيلاروسيا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وروسيا وسوريا

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين ضم روسيا لمناطق شرق أوكرانيا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء. القرار "يدين قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا" و "محاولة الضم غير القانوني" لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وهي مناطق في شرق أوكرانيا تخضع لسيطرة روسية كبيرة.

وجاء في نص القرار "يتعين على موسكو عكس مسار عملها على الفور ودون قيد أو شرط" وسط تصعيد أخير للحرب، والذي دخل مرحلته الحالية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/ فبراير.

بعد التقدم الأوكراني، أجرت روسيا استفتاءات مبكرة في المناطق الشرقية الأربع التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها صورية، تلاها ضم روسي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "من خلال مهاجمة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، فإن روسيا تمزق أسس السلام والأمن الدوليين". "مخاطر هذا الصراع واضحة للجميع - وقد أرسل العالم رسالة واضحة ردًا على ذلك".

صوتت لصالح القرار 143 دولة، بما في ذلك إسرائيل، في مقابل بيلاروسيا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وروسيا وسوريا التي صوتت ضد القرار. وكانت الصين وباكستان والهند وجنوب افريقيا من بين 35 دولة امتنعت عن التصويت.