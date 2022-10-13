تقرير: إسرائيل نقلت لكييف معلومات عن طائرات إيران المسيرة المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا

قال مسؤول إسرائيلي إن شركة إسرائيلية خاصة تقوم بتزويد أوكرانيا بصور أقمار صناعية لمواقع القوات الروسية

كشف تقرير نشرته نيويورك تايمز عن أن إسرائيل قامت بتحويل معلومات أساسية لأوكرانيا عن المسيرات الانتحارية الإيرانية الصنع والتي دخلت خط المواجهة مع أوكرانيا بعد أن ابتاعت روسيا عددا منها، وفق مسؤول إسرائيلي كبير. وأضاف أن شركة إسرائيلية خاصة تقوم بتزويد أوكرانيا بصور أقمار صناعية، لمواقع القوات الروسية.

وجددت أوكرانيا الخميس اتهامها لروسيا باستخدام مسيرات انتحارية إيرانية خلال هجومها على كييف، بحسب النشر في واينت.

من جانبها تنفي إيران تزويدها روسيا بمسيرات كما أن الكرملين يلتزم الصمت.

ويعتبر هذا اليوم الرابع على التوالي الذي تسمع فيه في قضاء كييف صفارات الإنذار. وتسارع قوات الإنقاذ إلى المكان الذي تسقط فيه المسيرات، علمًا أن في مدينة ميكولاييف انهار مبنى مؤلف من 5 طوابق. وقال رئيس البلدية إن الطابقين العلويين دمرا بهجوم واحد في حين تم هدم المبنى تاليا.

وبحسب التقرير فقد استخدمت المسيرات في الهجوم الذي جاء ردًا على عملية تفجير جسر القرم يوم الإثنين الماضي. ووقع ضحية هذا الهجوم نحو 19 شخصا، وتدعي أوكرانيا أن هذه العملية تم التخطيط لها من قبل روسيا قبل عملية تفجير الجسر. وأفاد مسؤولون من الجانب الأوكراني أنه تم تدمير كافة المسيّرات التي تم تسييرها باتجاه أوكرانيا. وأضافوا انه إلى جانب المسيرات تم إطلاق عشرات الصواريخ نحو كييف ومدن إضافية.

ووفق ما صرح به زيلنسكي أول من أمس أمام الدول الصناعية السبع "لقد استخدم العدو ما يزيد عن 100 صاروخ وعشرات المسيرات من أنواع مختلفة بما في ذلك نوع "شاهد" الأيرانية الصنع". وأضاف "في كل 10 دقائق تسلمت بلاغًا عن استخدام العدو بـ"شاهد" إيراني".

يشار إلى أن وسائل إعلام تحدثت مرارًا عن خيبة أمل أوكرانيا من إسرائيل لرفضها إمداد الأولى بأنظمة دفاع إسرائيلية الصنع لمواجهة الهجوم الروسي.

وأضاف موقع واينت أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي قال خلال الأسبوع الجاري إن المخابرات الأوكرانية تعتقد بأن روسيا أجرت صفقة بشراء 2400 مسيرة إيرانية الصنع من نوع شاهد-136.