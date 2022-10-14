الرئيس الروسي"لا يرى جدوى" من إجراء محادثات مع نظيره الأميركي

بوتين:"يجب أن نسأله عمّا إذا كان الرئيس الأمريكي مستعدا لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، "لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ,لا توجد حالياً منصة تفاوض"في إطار قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في إندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر الوشيك.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي بعد قمة إقليمية في أستانا في كازاخستان "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا".

ولدى سؤاله الجمعة عمّا إذا كان قد قرّر الذهاب إلى قمة مجموعة العشرين أم لا، قال فلاديمير بوتين إنه لم يتخذ قراره بعد، وذلك في الوقت الذي تجد فيه روسيا نفسها معزولة على الساحة الدولية منذ بدء هجومها في أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير.

وقال بوتين"مسألة رحلتي إلى هناك لم يتم البت فيها بشكل نهائي. لكن روسيا ستشارك بالتأكيد في هذا العمل. وفق أي صيغة، سنفكّر بالأمر".

وكان جو بايدن أكد في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عدم استبعاده إجراء لقاء محتمل مع فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، ومن جهته أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن مثل هذا الاجتماع ليس مستحيلاً.