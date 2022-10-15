السعودية تؤكد أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

"ولي العهد السعودي أكد خلال المكالمة موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد"

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأكدت أن السعودية ستقدم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وأضافت الوكالة، أن "ولي العهد السعودي أكد خلال المكالمة موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة".

وكانت السعودية قد لعبت الشهر الماضي دورا مفاجئا في تسهيل تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف.

وبالرغم من ذلك فإن الحرب في أوكرانيا أججت التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية بعد أن قاومت الأخيرة ضغوطا لزيادة إنتاج النفط بهدف التخفيف من أزمة الطاقة الناتجة عن النزاع الدامي.

كما أن السعودية تعرضت لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة "أوبك" التي تقودها المملكة على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة.

وهاجم البيت الأبيض الأمريكي، الحكومة السعودية بشأن تمسكها بقرار خفض إنتاج النفط. واعتبر البيت الأبيض في تصريحات لمتحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن السعودية "يمكن أن تحاول التلاعب أو تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة". بحسب ما نشر موقع "العربي" السعودي للأنباء.