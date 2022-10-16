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روسيا: 11 قتيلا في اطلاق نار على قاعدة عسكرية

i24news

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جنود الجيش الروسي خلال عمل لدعم الجنود المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا ، في مامايف كورغان ، روسيا ، 11 يوليو 2022
AP Photo/Alexandr Kulikovجنود الجيش الروسي خلال عمل لدعم الجنود المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا ، في مامايف كورغان ، روسيا ، 11 يوليو 2022

مسلحين أطلقوا النار وقتلوا 11 شخصا وسط مجموعة تطوعت للمشاركة في الحرب في أوكرانيا في منشأة تدريب عسكرية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مسلحين أطلقوا النار وقتلوا 11 شخصا وسط مجموعة تطوعت للمشاركة في الحرب في أوكرانيا في منشأة تدريب عسكرية في روسيا يوم السبت.

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وقالت وكالة الإعلام الروسية إن 15 آخرين أصيبوا في إطلاق النار الذي وقع في منطقة بيلغورود الجنوبية الغربية المحاذية لأوكرانيا. وقتل المسلحون برصاص السلطات.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية المستقلة أن عدد الضحايا في الواقع أعلى من الأرقام الرسمية.

قبل ذلك بيوم واحد فقط، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده يجب أن تنتهي من استدعاء جنود الاحتياط في غضون أسبوعين فقط، ووعد بإنهاء التعبئة التي أثارت أصداء احتجاجية في أعقاب استدعاء مئات الآلاف من الرجال للقتال في أوكرانيا ما دفع أعدادًا ضخمة للفرار من البلد.

في غضون ذلك ، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحديثًا للأوضاع الميدانية. 

"القتال مستمر في مواقع مختلفة على الجبهة. ولا يزال هناك وضع صعب للغاية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. ولا تزال باخموت على رأس المناطق التي تشهد أوضاعا صعبة، كما في الأيام السابقة. نحن نواصل التمترس في مواقعنا. ونبذل قصارة جهدنا في في الشرق والجنوب لجعل المحتلين يشعرون أنه ليس لديهم آفاق هنا. أيا كان من يرسلونه للقتال ضدنا، فسوف ينتهي بهم الأمر بهزيمة".

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