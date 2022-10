تقرير: إيران تعتزم زيادة إمدادات الأسلحة الثقيلة لروسيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن تصريحات لمسؤولون أمنيون أميركيون، أن "إيران تستعد لزيادة إمداداتها من الأسلحة الثقيلة لروسيا سرا".

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المسؤولين الذين لم تسمهم أكدوا أن "إيران تعتزم إرسال صواريخ سطح - سطح إلى موسكو لأول مرة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة قتالية"، مشيرة إلى أن "هذه الإمدادات ستساعد في تعويض مخزونات الأسلحة الروسية، التي تظهر تقييمات المخابرات الغربية أنها تناقصت بسرعة في الأيام الأخيرة".

وأضافت الصحيفة، أن "إيران تعمل على تعزيز التزامها بتوريد الأسلحة للهجوم الروسي على أوكرانيا"، وفقًا لمسؤولين أمنيين أميركيين، حيث "وافقوا سراً على إرسال ليس فقط طائرات بدون طيار هجومية ولكن أيضًا ما وصفه بعض المسؤولين بأنها أول صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع مخصصة للاستخدام".

وكانت وسائل إخبارية مستقلة قد نشرت في الأيام الأخيرة، صورًا لبقايا ما يبدو أنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع استخدمت في ضربات ضد أهداف أوكرانية، مما أثار تساؤلات حول نفي إيران المتكرر أنها زودت حليفتها روسيا بمثل هذه الأسلحة.

وفي هذا السياق،قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الجمعة الماضي، إن "روسيا تستنفد ترسانتها الصاروخية عالية الدقة"، وزعم أن" روسيا لديها 124 صاروخًا فقط من طراز إسكندر أرض-أرض".