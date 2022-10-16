تقرير: إطلاق النار وقع في القاعدة العسكرية الروسية بسبب إهانة الله

موقع معارضة روسي يقول إن جنودا من طاجكستان نفذوا اطلاق النار في القاعدة العسكرية الروسية

نشر موقع المعارضة الروسية "مادوزا" تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في قاعدة بيلغورود الروسية والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا روسيا وقال إن ثلاثة جنود مسلمين نفذوا إطلاق النار وذلك بعد أن تحدث قائدهم باستخفاف عن الله.

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن الموقع الروسي بأن قائد الوحدة قال للجنود الذين وصلوا من طاجكستان "إلهكم ضعيف وجبان"، وبعد ساعات قليلة من ذلك ، أفيد أن الكتيبة كانت في مرمى الجنود، الذين طلبوا من الجنود المسلمين الابتعاد جانبا وبدأوا بإطلاق النار. وبحسب الموقع كان قائد الوحدة الذين أهان الله كان من الأوائل الذين قتلوا.

وذكر الموقع أن الخلاف بين الجنود الذين أطلقوا النار وقائد الوحدة بدأ بعد أن طلب الثلاثة منه خطاب تسريح من الخدمة العسكرية لأن "هذه حرب ليست لهم". وردا على ذلك جمع القائد جنود الوحدة وصرح أمامهم بأن روسيا تدير حاليا"حربا مقدسة". في الاجتماع صرح الجنود من أصل طاجيكي بأن "هذه ليست حربا مقدسة باسم الله. في هذه المرحلة وفقا للتقرير تحدث القائد بصورة مهينة عن الله.

أعلن الجيش الروسي أمس عن مقتل 11 شخصا واصابة 15 آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية، وبحسب التقرير فإن المصابين متطوعين وصلوا الى المنطقة للانضمام الى جيش روسيا. وتم تحييد المنفذين، وبحسب البيان فإن المنفذين هم "مواطنين من إحدى الدول الموالية لروسيا.