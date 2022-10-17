اليونيسف: حرب أوكرانيا تدفع بأربعة ملايين طفل إلى حالة الفقر

أوكرانيا سجلت نصف مليون طفل إضافي يعيشون في فقر، بثاني أكبر نسبة، تليها رومانيا مع 110 آلاف طفل تحت خط الفقر

أشارت منظمة اليونيسف في تقرير لها الإثنين، إلى أن العبء الأكبر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا يقع على كاهل الأطفال، حيث دفعت بأربعة ملايين طفل إلى خط الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وهي زيادة 19 بالمائة منذ عام 2021.

يرتكز تقرير اليونيسف على بيانات من 22 دولة علماً أن الأطفال الروس والأوكرانيون هم الأكثر تضررا.

استخلصت اليونيسف أن "روسيا سجلت نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر بسبب حرب أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، مع وجود 2,8 مليون طفل إضافي الآن ضمن أسر تعيش في فقر".

ويشير التقرير إلى أن هذا التدهور ناتج عن العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا الى جانب عدد سكانها الكبير.

وقالت اليونيسف إن "أوكرانيا سجلت نصف مليون طفل إضافي يعيشون في حالة فقر، وهي ثاني أكبر نسبة"، تليها رومانيا مع 110 آلاف طفل آخرين.

واعتبر المدير الإقليمي لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى أفشان خان أن الحرب في أوكرانيا ألقت بثقلها على الأطفال في جميع أنحاء المنطقة.

وقال "إذا لم ندعم هؤلاء الأطفال وأسرهم الآن فمن شبه المؤكد أن يؤدي الارتفاع الحاد في الفقر بين الأطفال إلى خسارة في الأرواح وخسارة في فرص التعليم".

وتابعت اليونيسف قائلة "إن هذا يعني أن 4,500 طفل إضافي قد يفقدون حياتهم قبل عيد ميلادهم الأول، و117 ألف طفل سيتركون مدارسهم هذا العام وحده فقط".

يشار إلى انه في مارس/آذار من العام الجاري، أشار تقرير لليونيسف إلى أنه "اليوم أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا من منازلهم منذ بداية الغزو الروسي لبلادهم". وأضافت المنظمة أن "شهر من الحرب في أوكرانيا أدى إلى نزوح 4,3 مليون طفل - أكثر من نصف أطفال البلد الذي يُقدّر عددهم بـ7,5 مليون طفل"، موضحةً أن 1,8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2,5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا".