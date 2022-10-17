رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية يؤكد أن هجمات بواسطة مسيّرات انتحارية استهدفت وسط كييف

أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، أن "الهجمات استهدفت حي شيفشنكيفسكي السكني بوسط كييف"

أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، اليوم الإثنين، أن هجمات بواسطة "طائرات مسيّرة انتحارية" استهدفت حيا بوسط كييف وسمع دوي عدة انفجارات شديدة.

وقال أندري يرماك، "يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم"، ودعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم دعم فوري للمضادات الجوية الأوكرانية مطالبا بـ"المزيد من الاسلحة للدفاع عن الجو وتدمير العدو".

ومن جانبه، أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، أن "الهجمات استهدفت حي شيفشنكيفسكي السكني بوسط كييف"، كما طلب من السكان لزوم الملاجئ، ولم ترد أي أنباء عن اعتراض أي من هذه المسيّرات.

ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة (03:35 ت غ، و03:58 ت غ) صباحا وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وجه اتهاما إلى روسيا الأسبوع الماضي، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك بعد القصف والانفجارات التي عرفتها العاصمة كييف وعدة مدن أخرى.

فيما قالت الشرطة الأوكرانية على فيسبوك "قُتل عشرة أشخاص على الأقل وجُرح نحو 60 آخرين في الضربات الكثيفة الروسية على أوكرانيا"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على جمع "أدلة الفظائع الروسية".